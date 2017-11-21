Кириленко объяснил, почему в Украине не реализуется закон об образовании

Чтобы реализовать в Украине новый закон об образовании, нужно разработать дополнительно четыре закона, а также 26 нормативно-правовых актов. Как информирует replyua.net со ссылкой на Правительственный портал, такое заявление прозвучало от Вячеслава Кириленко, вице-премьер-министра Украины.
По его словам, закон об образовании требует доработок. Кириленко провел встречу с Лилией Гриневич, министром образования, и с несколькими ректорами, и во время этой встречи обсудил моменты реализации закона об образовании, который наделал немало шума. Кириленко выделил вопросы образовательной реформы, вызывающие наибольший резонанс: «Это и государственный заказ, и изменения финансирования образования, и профессиональное образование (до высшего) и другие серьезные реформы».
Напомним, что против закона об образовании высказывались некоторые страны, среди которых Румыния, Венгрия, Россия и Польша. Самую большую обеспокоенность выразили венгерские власти, пообещавшие блокировать евроинтеграцию Украины на всех международных площадках.