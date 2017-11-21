В Луганске Хуг провел переговоры с Плотницким

В Луганске состоялась встреча первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга с самопровозглашенным лидером непризнанной «ЛНР» Игорем Плотницким. Как передает replyua.net, обе стороны обсудили ряд вопросов, которые касаются реализации Минских договоренностей и препятствия работы членов Миссии. На Facebook-странице СММ ОБСЕ приводится цитата Хуга, согласно которой в организации рады любому диалогу с каждым, желающим добровольно в нем принимать участие.
Что касается безопасности Специальной мониторинговой миссии, Александр Хуг подчеркнул на недопустимости запугивания или опасности гражданских наблюдателей Мисси, не имеющих при себе оружия. Также внимание Хуга было акцентировано на плохое состояние, в котором оказались деревянные конструкции над разрушенной частью моста в Станице Луганской, которое становится хуже день за днем.
«Со слов Хуга, чтобы мониторинг был объективным и беспристрастным, нужно, чтобы у Миссии была возможность без препятствий передвигаться и расширить свое присутствие, в том числе, на линии соприкосновения и на неконтролируемом участке границы с Россией», — сообщили в Миссии.