В Украине каждый месяц будет дорожать хлеб

В следующем году в Украине стоимость хлеба вырастет на 26 процентов. Как передает replyua.net, соответствующий прогноз был представлен членами Ассоциации фермеров и частных землевладельцев, идет речь в сюжете программы «Сніданок з 1+1». Отмечается, что украинцам не стоит готовиться к моментальному подорожанию – повышение цен будет ежемесячным и составит два процента. Среди основных причин, озвучиваемых экспертами – цена экспорта. В текущем году хлеб уже подорожал, поскольку на мировом рынке снизился урожай зерновых. Более того, ожидается, что в Украине дороже станет молоко, овощи и мясо.
Ранее стало известно, что именно наша страна стала лидером среди европейских стран по росту стоимости продуктов. В том числе, потребительская корзина подорожала на более, чем 15 процентов.
В свою очередь, в Госслужбе статистики сообщили о подорожании сала на 67 процентов, свинины – на 47 процентов, говядины – на 34 процента, курятина подорожала на 32 процента. Молочные продукты подорожали на треть, а хлеб – на 20 процентов. Стабильными остались ценники на сахар, растительное масло и яйца, на 25 процентов подешевела гречка.