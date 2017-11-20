В Беларуси в очередной раз задержали гражданина Украины, - МИД

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Сотрудниками спецслужбы Республики Беларусь был задержан руководитель предприятия ПАО «Завод утяжелителей» Александр Скиба, о чем изданию «Украинская правда» сообщил заместитель директора Департамента, начальник Управления консульского обеспечения внешнеполитического ведомства Украины Василий Кирилич, пишет replyua.net.В частности, Кирилич сообщил: «В МИД Беларуси с нотой обратилось посольство Украины в РБ в связи с информацией, связанной с задержанием украинца, находящегося в республике по деловым вопросам. Ведомство безотлагательно просит сообщить о причинах, обстоятельствах задержания, а также указать место и условия, в которых содержится гражданин Украины».Издание также отмечает, что руководство предприятия, директор которого был задержан в Беларуси, пока что никак не прокомментировало произошедшее. В частности, секретарь компании отметила, что по поводу задержания директора она не может ничего сказать, а остальное руководство завода в настоящее время находится в командировке и она понятия не имеет, когда оно вернется.