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В Польше обвинили Бандеру в Волынской трагедии

В Польше обвинили Бандеру в Волынской трагедииЯрослав Шарек, являющийся главой Института национальной памяти Польши (IPN), в интервью изданию wPolityce заявил, что Варшава не может указывать Украине, каких им нужно выбирать героев, однако о «преступлениях УПА» против поляков на Волыни они тоже не собираются молчать, пишет replyua.net.

В своем комментарии Шарек заявил: «IPN не может определять то, каких героев народ Украины должен себе избирать. Но Институт не может молчать о преступлениях против поляков, которые были совершены в восточной Малопольше и Волыни». Степан Бандера, согласно мнению Шарека, который находился в немецком концентрационном лагере в 1943 году во время трагических событий на Волыни, тоже несет ответственность за произошедшее. В частности, директор Института подчеркнул: «За работу подчиненных всегда несет ответственность лидер. Я могу поставить в примеры политиков, которые возглавляли тоталитарные государства и не убивали ни единого живого человека».

В это же время поляк считает, что жителей Польши и Украины могут объединять и другие герои, к примеру, Симон Петлюра, или же генерал Марко Безручко, который защищал от большевиков город Замость. Шарек также отметил, что несмотря на различия, шансы на диалог между польским и украинским правительством существуют, к примеру, в отрасли обмена документами из архивов.
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