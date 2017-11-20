В Польше обвинили Бандеру в Волынской трагедии

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Ярослав Шарек, являющийся главой Института национальной памяти Польши (IPN), в интервью изданию wPolityce заявил, что Варшава не может указывать Украине, каких им нужно выбирать героев, однако о «преступлениях УПА» против поляков на Волыни они тоже не собираются молчать, пишет replyua.net.В своем комментарии Шарек заявил: «IPN не может определять то, каких героев народ Украины должен себе избирать. Но Институт не может молчать о преступлениях против поляков, которые были совершены в восточной Малопольше и Волыни». Степан Бандера, согласно мнению Шарека, который находился в немецком концентрационном лагере в 1943 году во время трагических событий на Волыни, тоже несет ответственность за произошедшее. В частности, директор Института подчеркнул: «За работу подчиненных всегда несет ответственность лидер. Я могу поставить в примеры политиков, которые возглавляли тоталитарные государства и не убивали ни единого живого человека».В это же время поляк считает, что жителей Польши и Украины могут объединять и другие герои, к примеру, Симон Петлюра, или же генерал Марко Безручко, который защищал от большевиков город Замость. Шарек также отметил, что несмотря на различия, шансы на диалог между польским и украинским правительством существуют, к примеру, в отрасли обмена документами из архивов.