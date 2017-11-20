ГПУ больше не сможет расследовать преступления

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Во вступившем в силу 20 ноября 2017 года пункте 1 заключительного положения Уголовного процессуального кодекса говорится, что Генеральная прокуратура Украины лишена всякого права начинать расследования, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Українські новини».В частности, в сообщении отмечается, что ранее перед этим прокуратура согласно закону Украины имела право заниматься расследованием преступлений, подследственных Госбюро расследований, не дольше пяти лет со дня вступления в действие нового УПК от 19 ноября 2012 года. Исходя из такой информации, начиная с сегодняшнего дня, исключительно следователи ГБР имеют право расследовать преступления, которые были совершены бывшими президентами, государственными чиновниками высших уровней, членами ЦИК, парламентариями, руководителями отделов ГПУ, председателем Центробанка, представителями суда Украины, сотрудниками правоохранительных органов.Кроме того, Государственное бюро расследований получает полное право на расследования преступлений, которые были совершены сотрудниками бюро по борьбе с коррупцией (НАБУ) и непосредственно самими прокурорами САП.