Климкин развенчал миф Путина о независимых защитниках Донбасса

В частности, глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что все, как их называет Владимир Путин, «бойцы за независимость Донбасса» в реальности преступники, которые выполняют непосредственные указы российской власти. Павел Климкин подчеркнул: «Никаких независимых бойцов за свободу или независимость Донбасса нет и не было. Все это просто миф, не больше. Если говорить реально, то все эти личности - преступники, бандиты, полукриминалитет, который на все сто процентов подконтролен спецслужбам России и ВС РФ».
Как ранее уже сообщалось, глава МИД Украины Павел Климкин, будучи в Канаде с визитом, заявлял, что на сегодняшний день у власти Украины нет никаких сомнений относительно того, что Украина имеет доступ к современному вооружению оборонительного характера. В частности дипломат отметил: «Имею полное убеждение, что в будущем мы сможем получить от США намного больше вооружения и военного оборудования. Сейчас мы работаем над этим». Стоит также отметить, что услышав о таком заявлении Климкина, паническая реакция появилась у главы комитета Госдумы РФ Владимира Шаманова, который заявил, что поставки вооружения из США в Украину «взорвут» ситуацию в нашей стране.