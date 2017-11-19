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Поставки американского вооружения в Украину взорвут ситуацию в этой стране, - Госдума РФ

Поставки американского вооружения в Украину взорвут ситуацию в этой стране, - Госдума РФПоставки вооружений из Соединенных Штатов Америки в Украину, в частности противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», дронов, систем контрбатарейной борьбы, а также средств для ведения кибервойны, не то чтобы усложнят, а просто «взорвут» ситуацию в этом государстве. Такое заявление сделал председатель комитета Государственной думы Российской Федерации Владимир Шаманов, о чем информирует replyua.net со ссылкой на РИА «Новости».

В частности российский политик угрожающе отозвался на информацию о поставках Украине со стороны США вооружения, заявив: «Такие вот «хотелки» Павла Климкина резко дестабилизируют состояние, которое уже и так в определенной степени сложилось, но хоть как-то остается подконтрольным для международных организаций и жителей в зоне конфликта. Те вооружения, которые назвал глава МИД Украины, все они относятся к наступательным действиям, и, вероятней всего, это будет иметь крайне негативные последствия на всех сторонах процесса, как дипломатических, так и политических. А о военных я и вовсе не говорю… Это не усложнит ситуацию в Украине, а подорвет ее». Касательно Соединенных Штатов Америки, Шаманов заявил, что если этот план будет реализован, то это можно будет считать самым безответственным шагом США.

Напомним, ранее издание уже сообщало, что в Канаде о возможности вышеуказанных поставок вооружения заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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