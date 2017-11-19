Поставки американского вооружения в Украину взорвут ситуацию в этой стране, - Госдума РФ

В частности российский политик угрожающе отозвался на информацию о поставках Украине со стороны США вооружения, заявив: «Такие вот «хотелки» Павла Климкина резко дестабилизируют состояние, которое уже и так в определенной степени сложилось, но хоть как-то остается подконтрольным для международных организаций и жителей в зоне конфликта. Те вооружения, которые назвал глава МИД Украины, все они относятся к наступательным действиям, и, вероятней всего, это будет иметь крайне негативные последствия на всех сторонах процесса, как дипломатических, так и политических. А о военных я и вовсе не говорю… Это не усложнит ситуацию в Украине, а подорвет ее». Касательно Соединенных Штатов Америки, Шаманов заявил, что если этот план будет реализован, то это можно будет считать самым безответственным шагом США.
Напомним, ранее издание уже сообщало, что в Канаде о возможности вышеуказанных поставок вооружения заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.