Порошенко: Украина входит в ТОП-10 космических стран мира

Так, глава государства написал: «Для независимой Украины двадцать лет назад в этот же день произошло историческое событие. Тогда на борту американского космического корабля Колумбия Леонид Каденюк осуществил полет в космос. С того времени наша независимая Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы».
Гарант Конституции Украины также добавил, что космические аппараты и спутники из разных стран по всему миру выводят на околоземную орбиту именно при помощи ракетоносителей, изготовленных в Украине. Наша страна является активным участником международных космических программ. В это же время украинский лидер обнародовал в «Фейсбуке» видеоролик «Украина – космическая держава», в котором говорится, что Украина входит в ТОП-10 космических стран мира.