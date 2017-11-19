валюта
СпецтемаПугачева сделала неожиданное заявление о Киркорове и Галкине

Порошенко: Украина входит в ТОП-10 космических стран мира

Порошенко: Украина входит в ТОП-10 космических стран мираДвадцать лет тому назад в этот самый день произошло историческое событие для независимой Украины. С того времени наша страна на протяжении уже многих лет успешно подтверждает свои позиции космической державы, о чем в своем «Фейсбуке» сообщил президент Петр Порошенко, пишет replyua.net.

Так, глава государства написал: «Для независимой Украины двадцать лет назад в этот же день произошло историческое событие. Тогда на борту американского космического корабля Колумбия Леонид Каденюк осуществил полет в космос. С того времени наша независимая Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы».

Порошенко: Украина входит в ТОП-10 космических стран мира


Гарант Конституции Украины также добавил, что космические аппараты и спутники из разных стран по всему миру выводят на околоземную орбиту именно при помощи ракетоносителей, изготовленных в Украине. Наша страна является активным участником международных космических программ. В это же время украинский лидер обнародовал в «Фейсбуке» видеоролик «Украина – космическая держава», в котором говорится, что Украина входит в ТОП-10 космических стран мира.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света

Срочно: Киселев отреагировал на пост Слепакова о Задорнове
Важное за сутки
19 ноя 2017
4876

РФ ответила на поставки Украине летального оружия из США огнеметами «Буратино», - блогер

В своем «Фейсбуке» известный украинский блогер Solomon Mann обнародовал информацию о реакции Российской Федерации на поставки Соединенными Штатами Америки Украине летального оружия, о чем пишет

19 ноя 2017
4417

Аналитик: российским пропагандистам не по зубам, ни Порошенко, ни его супруга

Как передает replyua.net, российский пропагандистский ресурс «Люксембург Геральд» со ссылкой на источник в украинском Минюсте в своей «статье» обвиняет что, якобы, Марина Порошенко «причастна к

18 ноя 2017
3953

Блогер: в сложной для Украины ситуации поляки решили стать союзниками Путина

Как передает replyua.net, комментируя «черные списки» украинцев, которые ввело МИД Польши, известный украинский блогер т журналист Павло Правый отметил, что жуткие примеры зверств поляков – это не

Последние новости

Саакашвили уже начал собирать коалицию в Раде, пока аж из трех нардепов, они же претенденты на министерские портфели

На Дальнем Востоке и вообще на всем Востоке Азии сложилась самая опасная военная ситуация с 1945 года

Поставки американского вооружения в Украину взорвут ситуацию в этой стране, - Госдума РФ

РФ ответила на поставки Украине летального оружия из США огнеметами «Буратино», - блогер

Мацеревич: агрессия Путина в Украине делает отношения Запада и РФ хуже, чем во времена холодной войны

Блогер: на западной границе у нас подрастает еще один старший брат

Аналитик: российским пропагандистам не по зубам, ни Порошенко, ни его супруга

Украину очень ждут в НАТО, - блогер

Эксперт: Саакашвили готов на сделку с Аваковым

Порошенко: Украина входит в ТОП-10 космических стран мира

Аналитик: госмиграционной службе вместе со спецслужбами нашей страны дальше нельзя медлить с законной депортацией Саакашвили

Дипломат: благодаря полякам Украина получит новых общенациональных героев

В Украине уменьшился уровень коррупции, – Kantar TNS

Военное руководство США может не выполнить приказ Трампа о ядерном ударе

В закон о расходах на национальную оборону США на 2018 год отдельная статья предусмотрена на сдерживание России

Чубаров: все памятники, установленные в Крыму оккупантами, будут снесены

Объявлена победительница конкурса Мисс Мира-2017

Климкин рассказал, какую военную помощь получит Украина от США

Власти РФ считают британского бизнесмена Браудера серийным убийцей, - СМИ

В Польше официально подтвердили существование базы лиц, которым нежелателен въезд в страну

 Новости за день