В Украине уменьшился уровень коррупции, – Kantar TNS

Как сообщает replyua.net, исследование компании Kantar TNS подготовленное совместно с Национальным советом реформ показало четко – уровень коррупции в Украине ощутимо снизился. Если на сентябрь 2015 о личном опыте передачи взятки рассказали 35% опрошенных, то сейчас – 29%. Так же об опыте окружения в 2015-м говорили 67%, тогда как сейчас – 49%. Динамика очень положительная. Как пишет в своем блоге украинский журналист Дмитрий Вовнянко, результаты исследования опубликовало «Громадське радио», так что о заказном исследовании говорить не приходится.
Блогер напомнил, что в 2015 году отмечали снижение коррупции по сравнению с 2013-м годом. Улучшению ситуации послужило наведение порядка в тендерных процедурах и отмена правительством ряда серых «схем».
По мнению Вовнянко, это и есть реальная причина того, что «зрадофилы» не способны собрать под Верховной радой больше 0,034% населения Киева, а СМИ игнорируют пресс-конференции Егора Соболева, потому что люди видят все это, потому что люди понимают, нынешняя власть может и не делает всего того, чего хотелось бы, но делает она немало и еще много сделает.