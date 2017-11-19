Климкин рассказал, какую военную помощь получит Украина от США

Так, глава МИД Украины, отвечая на вопрос о возможных поставках оружия из США, заявил: «Я убежден, что в будущем мы точно получим больше оборонительного вооружения и военного оборудования. Точную дату сказать не могу, однако мы проводим работу над этим».
В это же время чиновник подчеркнул, что речь идет не только о противотанковых средствах, однако и о дронах, средствах ведения кибервойны, а также контрбатарейных системах. Павел Климкин сообщил: «Все это оборудование очень нам необходимо, ровно как и тренировки, логистическая поддержка. Более того, это взаимовыгодно, ведь мы передаем свой опыт по борьбе с российской агрессией. И речь идет вовсе не об одном каком-то элементе пазла, не только о «Джавелинах», а обо всем». Напоследок главный дипломат Украины добавил, что Украина «нуждается в международной поддержке и точно ее получит».