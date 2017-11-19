Матиос: «Курсанты Харьковского университета едят тараканов и червей»

Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что курсантов Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба кормят пищей, в которой ребята находят тараканов и червей, передает replyua.net.
Матиос выложил снимки еды, которую готовят в местной столовой. Кроме того, прокурор рассказал, что из-за расследования о крупных хищениях в университете следователи специально заходили в столовую заведения, однако руководство учреждения всячески этому препятствовало. Один из курсантов ранее написал рапорт, в которой сообщил о том, что в готовой пище неоднократно находил насекомых. Напомним, накануне военная прокуратура задержала генерал-майора ВСУ по подозрению в растрате 2,4 млн гривен.
Военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба генерал-майора Андрея Алимпиева. Он подозревается в растрате 2,4 млн гривен в пользу двух предприятий при закупке горючего. Анатолий Матиос в субботу сообщил, что задержали заместителя Алимпиева. В воскресенье, 19 ноября, обоим будут избирать меру пресечения. В настоящий момент расследование продолжается.