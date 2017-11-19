Учитель года Украины пояснила, что она будет делать в Лондоне

Виолетта Македон, учитель года Украины, которая отправилась на заработки в Великобританию, заявила о том, что будет улучшать языковую практику, а также помогать сыну с поступлением в один из английских ВУЗов, и только потом она планирует вернуться в Украину, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН.
«Меня возмутили те лозунги, которые пишут под моим именем. Я так понимаю, что не все журналисты имеют свою этику», - подчеркнула педагог. Также она отметила, что покинула Украину не по причине бедности – ее мечтой было попасть в Лондон, чтобы иметь реальную практику общения на английском языке. «Я поехала, чтобы получать языковую практику для себя. Во-вторых, у меня есть сын, который хочет получать образование в этом государстве», - заявила Македон.
Кроме того, педагог добавила, что в скором времени она вернется в Украину, но уже с приобретенным опытом, и будет делиться этим опытом со своими учениками и коллегами. Ранее Лилия Гриневич, министр образования, прокомментировала ситуацию с Македон, отметив, что будет «выгрызать хорошую зарплату для учителей».