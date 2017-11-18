Путин приехал в Крым, - причины

В частности в пресс-службе Кремля сообщили: «После того, как церемония открытия была завершена, российский лидер кратко пообщался с местными жителями и молодежью». Также сообщается, что памятник был подарен Союзом художников Российской Федерации. Автором композиции является скульптор, председатель Союза художников, народный художник РФ Андрей Ковальчук.
Монумент был изготовлен на одном из заводов Урала из бронзы. Император был изображен сидящим на срубе дерева в военной форме. Он опирается на меч. Позади императора Александра III горизонтальная рельефная стела, увенчанная двуглавым орлом. Ранее уже сообщалось, что житель Астрахани выковал скульптуру президента России Владимира Путина в образе крылатого медведя с осетром в лапах.