валюта
СпецтемаПарфенов выступил со странным заявлением об украинцах и россиянах

Эксперт: Суркисы открыли ящик Пандоры, в очередь выстраиваются новые олигархи

Эксперт: Суркисы открыли ящик Пандоры, в очередь выстраиваются новые олигархи
Братья Суркисы выиграли иск к национализированному ПриватБанку, то есть иск к государству на 1,1 миллиарда гривен. Причем иск грозит стать прецедентным, по кальке которого специалисты прогнозируют целый вал исков на сумму приблизительно 15 миллиардов гривен. Между тем, Суркис, недолго думая, подал недавно выигранный иск в исполнительную службу. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на израильского блогера Соломона Манна.

По его словам, один из бывших владельцев ПриватБанка Боголюбов – уже написал претензионное письмо, требующее у государства компенсации за приватизированный банк. Характерно, что письмо, отправленное в Кабинет Министров, Министерство финансов и Национальны банк, написано на английском языке и лишь содержит нотариально заверенную копию на украинском.

Письмо заканчивается тем, что в случае отказа компенсировать убытки, этот бывший гражданин Украины, а ныне – гражданин Великобритании, подаст в Высокий Суд Лондона иск против Украины, который там он наверняка выиграет. Сумма иска грозит быть более 10 миллиардов фунтов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Журналист: мои поздравления всем украинцам – «железный занавес от Польши» теперь это реальность

Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины
Важное за сутки
18 ноя 2017
9272

Журналист: мои поздравления всем украинцам – «железный занавес от Польши» теперь это реальность

Как передает replyua.net, польские пограничники развернули на границе украинского общественного деятеля Святослава Шеремета, который отправлялся в Польшу, чтобы посетить могилы воинов Армии УНР в

18 ноя 2017
8075

Спасать «Укрзализныцю» от банкротства будут за счет пассажиров

Владимир Омелян, министр инфраструктуры, заявил о том, что в ближайшее время будут повышены тарифы на железнодорожные перевозки, и речь идет о подорожании билетов на пассажирские поезда. Как передает

Последние новости

Блогер: в сложной для Украины ситуации поляки решили стать союзниками Путина

Путин приехал в Крым, - причины

Эксперт: Суркисы открыли ящик Пандоры, в очередь выстраиваются новые олигархи

Япония сделала свой выбор в пользу США, а не России

Журналист: мои поздравления всем украинцам – «железный занавес от Польши» теперь это реальность

Полякам полюбилися українські президенти Віктори

Пугачева сделала неожиданное заявление о Киркорове и Галкине

Черный список Польши уже в действии – украинцев задерживают на границе

В Госдепе прокомментировали задержание украинского журналиста в Беларуси

Медушевская: если бы не украинский язык на наших политических ток-шоу, то можно подумать, что смотрим телеканал «Новороссия»

Жители Донецка массово отказываются от российских лекарств

Блогер: на мэра Львова наговаривают, он никогда бы ни стал включать цензуру, он просто хочет «подружиться» с журналистами

В Китае зафиксированы мощные подземные толчки

Лидером по поставкам авто в Украину стала Германия

Юрист: в юридической «войне» антикоррупционных органов самые слабые позиции в НАБУ

Тымчук: В «Л/ДНР» уже готовятся блокировать миротворцев

За арестом украинского радиожурналиста Павла Шаройко в Минске торчат «уши» ФСБ, – журналист

Ярошенко: «Беларусь не единственная страна, голосовавшая против резолюции, и Украину должно это обеспокоить»

Эксперт очертил те границы компромисса, на который могут пойти Украина и Россия по миротворцах на востоке

В Белом доме прокомментировали вето РФ на расследование химатаки в Сирии

 Новости за день