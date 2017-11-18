Эксперт: Суркисы открыли ящик Пандоры, в очередь выстраиваются новые олигархи

Братья Суркисы выиграли иск к национализированному ПриватБанку, то есть иск к государству на 1,1 миллиарда гривен. Причем иск грозит стать прецедентным, по кальке которого специалисты прогнозируют целый вал исков на сумму приблизительно 15 миллиардов гривен. Между тем, Суркис, недолго думая, подал недавно выигранный иск в исполнительную службу. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на израильского блогера Соломона Манна.
По его словам, один из бывших владельцев ПриватБанка Боголюбов – уже написал претензионное письмо, требующее у государства компенсации за приватизированный банк. Характерно, что письмо, отправленное в Кабинет Министров, Министерство финансов и Национальны банк, написано на английском языке и лишь содержит нотариально заверенную копию на украинском.
Письмо заканчивается тем, что в случае отказа компенсировать убытки, этот бывший гражданин Украины, а ныне – гражданин Великобритании, подаст в Высокий Суд Лондона иск против Украины, который там он наверняка выиграет. Сумма иска грозит быть более 10 миллиардов фунтов.