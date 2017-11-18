Полякам полюбилися українські президенти Віктори

Як інформує replyua.net, після телефонної розмови президента Польщі Анджея Дуди з президентом України прес-службою польського лідера було зроблено помилку, зазначив на офіційному сайті, що розмову було проведено з Віктором Порошенком. Стаття була розміщена на сайті шість днів з моменту публікації 11 листопада, і лише після обід 17 листопада помилку нарешті виправили. Коментуючи курйоз прес-служби польської сторони український політолог Володимир Фесенко в ефірі одного з телеканалів зазначив, що в Польщі звикли, що всіх президентів в України звати Віктори, всі ще пам’ятають Януковича, Ющенка, тому, можливо, поляки вирішили, що це таке довічне ім’я українських президентів.
Володимир Фесенко наголосив, що за президентства Порошенка в Україні жодного разу його ім’я не сплутали, хтось міг жартувати про Петю і Юлю, але не більше. Політолог наголосив, що насправді така плутанина жодним чином не пов’язана з україно-польським скандалом.
«Люди, які працюють в прес-службі доволі часто можуть користуватися якимись заготовками для прес-релізів чи ще чогось. В той же час – це прояв просто непрофесіоналізму, а не якась політична гра», – зауважив Володимир Фесенко.