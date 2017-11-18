Черный список Польши уже в действии – украинцев задерживают на границе

Несколько часов назад польские пограничники не пустили в страну Святослава Шеремета, ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв политических репрессий и войны, сообщает replyua.net со ссылкой на «Варианты».
Шеремет рассказал, что вместе с делегацией, которая ехала на двух автобусах, он направлялся в Ланцут, однако в «Шегини» у него отобрали паспорт, а потом пришел начальник и заявил, что ему запрещен въезд в Польшу. Шеремет оказался первым украинцем из черного списка официальной Польши. Шеремет пояснил, что въезд в Польшу ему запретили на один год. Напомним, что ранее Витольд Ващиковский, глава польского МИДа, рассказал о так называемых черных списках и подчеркнул, что в них внесено небольшое число граждан Украины, однако отказался называть имена этих украинцев.
Не исключено, что в списки попал и Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти. Сам он говорил, что польские власти будут молчать, однако, когда он поедет в Польшу, его задержат на границе и скажут, что он в этих списках.