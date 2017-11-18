Юрист: в юридической «войне» антикоррупционных органов самые слабые позиции в НАБУ

Противостояние между антикоррупционными органами не прекращается, а только усиливается с каждым днем, подтверждением чему стало открытие НАБУ нового дела против генпрокурора Украины Юрия Луценко. Как передает replyua.net, юрист, эксперт «реанимационных пакета реформ» Злата Симоненко в эфире одной из радиостанций отметила, что так или иначе, а разбираться с конфликтом в правоохранительной системе следует немедленно.
По мнению эксперта, если сейчас просто оставить Сытника с Луценко юридически «воевать», это приведет к тому, что другие уголовные производства будут или приостановлены, либо вообще без результата. Руководящую роль в этом должна иметь именно ГПУ как процессуальный руководитель остальных органов. «Еще до этой войны подключается НАПК. И действительно НАБУ выступает не в лучшей ситуации, поскольку они будут против всех других органов», - говорит Симоненко.
Что же касается перспектив нового производства, которое ведет НАБУ против Юрия Луценко, то однозначно сказать, должен был генпрокурор декларировать купленные сыном паркоместа, или нет, сложно. Расследование выяснит, когда Александр Луценко их приобрел, за какие деньги и проживал ли он тогда с семьей Луценко, отметила юрист.