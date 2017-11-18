Тымчук: В «Л/ДНР» уже готовятся блокировать миротворцев

В интервью журналистам «Апострофа» Дмитрий Тымчук, являющийся координатором группы «Информационное сопротивление», заявил, что боевики подконтрольных России самопровозглашенных «Л/ДНР» уже вовсю готовятся к блокировке начала работы на Донбассе миротворческого контингента ООН, передает replyua.net.
«В непризнаннях республиках еще в сентябре мы фиксировали в так называемой ДНР отработку действий по блокированию миротворческих сил, остановке колонн, блокированию мест дислокации так называемым «гражданским населением», - отметил эксперт. По его мнению, инструментом, при помощи которого боевики будут готовить миротворцев, станут так называемые «общественные организации».
«Они уже сегодня владеют широким ресурсом даже без боевиков, я имею в виду тех, кто должен изображать мирное население Донбасса. В «ДНР» это представители общественного движения «Донецкая Республика», куда загоняют тех, кого могут. Количество членов там уже измеряется тысячами. Что касается «ЛНР», то там это «Мир Луганщине». Это тоже якобы общественная организация, которую контролирует Плотницкий», - рассказал Тымчук.