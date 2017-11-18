За арестом украинского радиожурналиста Павла Шаройко в Минске торчат «уши» ФСБ, – журналист

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Как сообщал replyua.net, вслед за украинским патриотом Павлом Грибом в Беларуси задержан еще один гражданин Украины – журналист Павел Шаройко. По мнению украинского журналиста Юрия Луканова, даже не дожидаясь официального заявления МИД Беларуси можно сказать, что здесь не обошлось без российских спецслужб, ведь белорусский КГБ послушно выполняет все предписания ФСБ.Журналист отметил, что здесь вспоминается не только история студента Павла Гриба, которого в августе похитили в Беларуси и он почему-то оказался в России, где его судят за якобы терроризм. «Вспомните также депортации писателя Сергея Жадана. К нему ночью пришли в гостиницу белорусские КГБшники и требовали убираться из страны, объясняя, что запрет на въезд он получил от российского ФСБ. Так что Россия рулит в Беларуси только так», – отметил Луканов.По его словам, человеку с бэкграундом арестованного журналиста не стоило работать в дружеской Москве стране. Журналист напомнил, что Павел Шаройко был руководителем пресс-службы украинской ГРУ. Понятное дело, что в РФ не могли им не заинтересоваться.