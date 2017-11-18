Эксперт очертил те границы компромисса, на который могут пойти Украина и Россия по миротворцах на востоке

Миротворческая миссия ООН в Донбассе, которую в эти дни украинские и западные лидеры обсуждают на нескольких международных платформах, возможна только в случае определенного компромисса между украинской и российской сторонами конфликта, потому что на обострение ситуации сегодня не готовы ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одной из радиостанций высказал эксперт по украино-российским отношениям Владимир Нагорный.
Эксперт очертил те границы компромисса, на который могут пойти Украина со своей стороны, и Россия – со своей. По словам Нагорного, предел компромисса для Украины – это миротворческая миссия на всей территории конфликта, включая участком границы. И второй пункт – отсутствие в миссии россиян. Все остальное – является полем для дискуссии.
По словам эксперта, российская позиция по миссии – это активный пиар, который должен засвидетельствовать готовность Кремля к диалогу. Именно поэтому, например, президент РФ Владимир Путин оговорил с сепаратистами о необходимости обмена пленными. Россия будет настаивать на согласовании миссии с сепаратистами, чтобы показать их субъектность и с другой стороны – показать, что она сама не является стороной конфликта. И, учитывая это, – настаивать на присутствии в миссии русских.