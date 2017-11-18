Омелян рассказал о приятных известиях об украинских перевозчиках

Владимир Омелян, министр инфраструктуры, рассказал о том, что в переговорах с лоукостером Ryanair наметился прогресс, а также о том, что до конца текущего года появятся хорошие известия о новых украинских перевозчиках, информирует replyua.net со ссылкой на 5 канал.
По его словам, с публичного обсуждения вопросы по лоукостеру были сняты, но в то же время работа с перевозчиком продолжается и наметились позитивные моменты. Омелян подчеркнул, что уверен в согласии Ryanair летать в Украину. «Более того, я думаю, что в этом году будет еще несколько приятных известий о новых украинских перевозчиках. Я думаю, что рынок развивается настолько динамично, что это очень четкий индикатор для многих компаний, сюда стоит вкладывать. Украинцы готовы летать даже при дорогих ценах, а если цены будут дешевле, они будут летать в разы больше», - подчеркнул Омелян.
Напомним, что летом этого года лоукостер не захотел выходить на рынок Украины из-за несоблюдения «Борисполем» взятых на себя обязательств.