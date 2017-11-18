Омелян рассказал об успехах переговоров с Ryanair

Переговорный процесс с ирландским бюджетным авиаперевозчиком Ryanair продолжается по сегодняшний день, и можно говорить об определенном прогрессе. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью «5 каналу» озвучил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян. «Сейчас у нас просто вопрос Ryanair пока сняли с публичного обсуждения. Однако в данном направлении работа продолжается и есть хороший прогресс. Я убежден, что эта компания все же будет летать в Украину», - сказал министр.
«Помимо этого, я считаю, что в нынешнем году мы услышим еще несколько приятных новостей относительно новых украинских перевозчиках. С моей точки зрения, развитие рынка насколько динамичное, что это очень четкий индикатор для многих компаний, что вкладывать сюда нужно. Украинцы готовы летать даже при дорогих ценах, а если цены будут дешевле, они будут летать намного больше», - заверил Владимир Омелян.
В июле текущего года стало известно, что из-за отсутствия договоренностей с руководством аэропорта «Борисполь» компания Ryanair отказалась от выхода на украинский рынок.