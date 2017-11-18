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Власти Беларуси обещают до понедельника объяснить, зачем задержали украинского журналиста

Власти Беларуси обещают до понедельника объяснить, зачем задержали украинского журналиста
Власти Беларуси обещают в понедельник предоставить официальную информацию о задержании журналиста «Украинского радио» Павла Шаройко. Как сообщает replyua.net, об этом в эфире «Громадського радио» рассказал генеральный продюсер «Украинского радио» Дмитрий Хоркин.

Он отметил, что три последние репортажи Павла Шаройко касались заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, задержания Павла Гриба, а третья тема касалась военных учений РФ на территории Беларуси. Генеральный продюсер отметил, что специфика работы с собкорами украинском радио состоит в том, что наши менеджеры из службы новостей обращаются событийно, когда происходит мероприятие. В конце октября менеджеры пытались выйти с Павлом на связь, чтобы он сделал репортаж о Трехсторонней контактной группе, но телефон был недоступен.

Дмитрий Хоркин отметил, что тогда начали искать другие варианты связи с журналистом, но он не отвечал. Когда вышли на его жену, она попросила ничего не обнародовать, сказала, что сейчас Павел не может ничего делать. Жена не рассказала о задержании Павла Шаройко. Дмитрий Хоркин сообщил, что на территории Беларуси нашли правозащитников, которые откликнулись на запросы руководства Павла Шаройко. По словам Хоркина, консульство Украины в Беларуси не предоставило ни одного комментария, посольство Беларуси в Украине отказалось комментировать задержание журналиста, но анонсировали, что в понедельник появится позиция правительства Беларуси.
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