Двери НАТО для Украины открыты – Столтенберг

Для Украины двери Североатлантического альянса открыты, хотя решение о приеме страны в ряды НАТО будет приниматься всеми 29 членами организации. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», с таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе Международного форума по безопасности в канадском Галифаксе.
В частности, выступая накануне, Столтенберг подчеркнул: «Двери НАТО открыты, и лучшее доказательство этого факта заключается в том, что с момента окончания Холодной войны и по сегодняшний день количество членов НАТО выросло почти в два раза. Кроме того, в этом году к нам присоединился новый член - Черногория и в НАТО стало 29 членов. Таким образом, двери НАТО открыты. Безусловно, для того, чтобы стать членом НАТО необходимо выполнить требования Альянса, реформироваться. И Грузия, и Украина в настоящее время сконцентрированы на реформах, на модернизации оборонных институтов, борьбе с коррупцией и усилении демократических институтов, — заявил 17 ноября Столтенберг.
В ответ на вопрос о том, как альянс относится к вопросу членства Украины и Грузии, он сказал, что НАТО, Канада, другие союзники помогают и Украине, и Грузии с выполнением реформ.