Десятка главных новостей 17 ноября: Кучма рассказал, на кого остается уповать в разрешении конфликта на востоке

Как передает replyua.net, известный украинский политолог и блогер Евгений Магда, как всегда поделился главными своей подборкой главных событий прошедшего дня 17 ноября.
По мнению политолога, на первом месте оказалась новость о том, что секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия стремится любой ценой легализовать свое военное присутствие на Донбассе. На втором месте оказалась новость о том, что министр образования Лилия Гриневич проинспектировала состояние образования в Закарпатье. На третьей позиции – заявление министра МВД Арсена Авакова о том, что он заверил, что не имеет президентских амбиций. Четвертая в списке – новость о заявлении Генпрокурора Юрия Луценко, который опроверг статус «обвиняемый» для директора НАБУ Артема Сытника. Пятая новость – экс-президент Леонид Кучма признал, что ситуация на Донбассе зависит от Господа Бога и Путина.
На шестом месте новость – руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил об аресте в Беларуси корреспондента Украинского радио Павла Шаройко, местные КГБ и МИД хранят молчание. Седьмая в рейтинге Евгения Магды новость – Консультационный комитет президентов Польши и Украины в Кракове договорился о возобновлении эксгумации польских захоронений на территории Украины. Восьмая новость – генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что двери НАТО открыты для Украины. Девятая новость – президент Чехии Милош Земан утверждает, что европейским лидерам не хватает мужества, чтобы признать Крым российским. И, наконец, десятая новость вчерашнего дня – Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что зарубежные венгры имеют право на автономию.