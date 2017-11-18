Спасать «Укрзализныцю» от банкротства будут за счет пассажиров

Владимир Омелян, министр инфраструктуры, заявил о том, что в ближайшее время будут повышены тарифы на железнодорожные перевозки, и речь идет о подорожании билетов на пассажирские поезда.
Как передает replyua.net со ссылкой на Информ-UA, такое заявление от министра прозвучало на презентации проекта логической стратегии и плана действий для Украины, который был разработан совместно со Всемирным банком. Омелян заявил, что в этом году тарифы увеличились на 15 процентов, однако это не предел, и уже в ближайшее время УЗ повысит цены на билеты для пассажиров. Это будет сделано по двум причинам: во-первых, перевозки являются сейчас убыточными, а, во-вторых, повышение тарифов повлечет за собой более качественное обслуживание пассажиров.
Омелян также отметил, что в 2016 году Украина заняла 80 позицию из 160 возможных в рейтинге эффективности логистики по версии Всемирного банка. Министр подчеркнул, что одной из важных частей Соглашения об ассоциации ЕС-Украина является развитие транспортных перевозок в стране. Напомним, что ранее в компании УЗ правоохранительными органами были проведены массовые обыски.