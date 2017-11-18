Кремль выведет войска РФ из Донбасса в марте-апреле 2018-го, - МинВОТ

Так, во время эфира телеканала, чиновник заявил: «Эта информация, полученная лично мной от нескольких источников, которые находятся в Москве и за «поребриком». Мне даже точный срок назвали, когда это произойдет. Это март-апрель месяцы». При этом, исходя из соображений безопасности, министр отказался озвучить источники, от которых он получил такую информацию.
В это же время в подкрепление своих слов заместитель министра добавил, что в Российской Федерации публично заявляют об отказе финансировать НВФ на Донбассе в 2018 году. Согласно со словами Грымчака, также известно, что Кремль намерен финансировать боевиков «ЛДНР» до сентября месяца 2018 года. В настоящее время Россия значительно сократила поставки боеприпасов на Донбасс. Замминистра отметил: «Они отстрелялись и ушли». Помимо прочего в Министерстве временно оккупированных территорий заявили, что главари террористов изменили свое поведение на Донбассе и начали уже себе искать жилье в Абхазии и Подмосковье.