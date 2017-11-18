Фарион и Гордон устроили перепалку в прямом эфире

Ирина Фарион, самая ярая защитница украинского языка, устроила в прямом эфире перепалку с журналистом Дмитрием Гордоном. Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал 112 Украина, скандал начался после того, как бывший нардеп предложила не трудоустраивать тех, кто не знает украинского языка.
По мнению Фарион, граждане Украины, не говорящие на украинском языке, нарушают закон, в частности, 10 статью украинской Конституции. «Язык – это не что-то из сферы вкусов, это – категория власти. Чей язык – того и власть! Украинское государство станет независимым только тогда, когда украинский язык будет преобладать абсолютно везде! Делать это нужно жестко и безапелляционно: роботу не дать, образование не дать – и запоют сразу же на следующий день», - заявила Фарион. Дмитрий Гордон с ней не согласился и отметил, что в обычной жизни украинцы должны говорить на том языке, на котором им удобнее.
Также журналист отметил, что из-за таких, как Фарион, Украина уже потеряла Крым и часть Донбасса. «Поэтому, слушая вас, я прихожу к мысли, что вы - либо агент Кремля, либо психически больная», - добавил Гордон, а Фарион предложила Гордону полечиться от рабской зависимости.