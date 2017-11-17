Эксперт рассказал, почему на фоне подорожания бензина газ дешевеет

На фоне подорожания бензина и дизельного топлива цена на сжиженный газ, наоборот, снижается. Как передает replyua.net, об этом в эфире одной из радиостанций рассказал директор научно-технического центра «Психея» Сергей Сапегин.
Он отмечает, что сейчас цена на сжиженный газ в среднем составляет уже 12 гривен 51 копейку и это уже менее половины стоимости горючего высокооктанового бензина, даже если брать бензин А-92. На такой разрыв в цене влияет то, что треть всего сжиженного газа производится в Украине, остальное – поставляется из Беларуси и России. При этом, как утверждает Сапегин, украинская власть осознает проблему этой зависимости и прилагает немало усилий для того, чтобы диверсифицировать источники поставок.
«Энергетическая стратегия, которая была принята в Украине предполагает, что в Украине должны быть поставки топлива не более 30% из одного источника. То есть мы сегодняшние 80% должны довести до не более трети поставок», - рассказывает эксперт. Хотя Сапегин признает, что конкретных инструментов достижения этой цели пока нет, он все же положительно оценивает само наличие стратегического видения.