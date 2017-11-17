Гройсман пояснил, когда медики будут получать большую зарплату

После запуска медицинской реформы в стране всем медикам планируется повысить зарплаты. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, об этом рассказал Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
«Мы планируем такое повышение, но оно будет эффективным, когда мы начнем реформу здравоохранения, которую принял парламент. Уже на первичном уровне - уровне семейной медицины - мы сможем в 2018 году начать системные изменения, которые позволят увеличивать зарплаты», - подчеркнул премьер. Кроме того, он отметил, что у каждого медицинского работника нашей страны зарплата должна быть достойной. Напомним, что ранее в Министерстве здравоохранения пояснили, что медицинская реформа начнет работать в Украине уже с января следующего года.
Уже с января украинцы смогут выбрать своего семейного врача и заключить с ним декларацию и таким образом зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения E-Health. Это позволит врачу видеть полную картину и историю болезней и не терять информацию.