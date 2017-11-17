«Стена» по-русски: РФ намерена в 2018 году закончить заграждение границы между Крымом и Украиной

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Парфенов выступил со странным заявлением об украинцах и россиянах

Власти Российской Федерации в первой половине следующего года намерены завершить возведение заграждения длинной в 50 километров, которое будет размещаться на границе аннексированного Крымского полуострова и материковой части Украинского государства, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «ТАСС».В сообщении, в частности, говорится, что в соответствии с данными Федеральной службы безопасности Российской Федерации, обустройство границы обойдется стране в более чем 200 миллионов рублей. Отмечается: «По проектной документации окончание строительства запланировано на первую половину 2018 года».В это же время в Федеральной службе безопасности отметили, что границу обустраивают для «обеспечения безопасности». Кроме того в ФСБ РФ подчеркнули, что строительные работы проводятся в плановом порядке: «Никаких накладок и сбоев в графиках работ на сегодняшний день нет». Напомним, ранее средства массовой информации сообщали, что власти России намерены до конца текущего года оградить территорию аннексированного Российской Федерацией Крыма от материковой части Украины стеной.