Аваков – журналистам: «Что вы мелете? Я не думаю, что живу лучше вас!»

Во время ток-шоу «Право на власть» Арсен Аваков, глава МВД, предложил журналистам приехать в его номер в отель «Киев», когда одна из журналисток заявила, что Аваков занял в этом отеле большой сектор.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Аваков жестко отреагировал на это заявление. «Ну что вы мелете, извините? Да, я живу в гостинице «Киев». И я не думаю, что я живу лучше вас. Сейчас поедем – посмотрите. Когда ты человеку бросаешь обвинения, что у тебя талия толстая, или ты живешь в отеле, или неизвестно, за какие средства живешь, я вам скажу: имейте такую же культуру, которую вы требуете от министров. Потому что министр не появляется из воздуха. Министр – плоть от плоти нашего общества», - заявил министр.
Нужно отметить, что в своей электронной декларации Аваков указал, что занимает номер в отеле «Киев», и площадь этого номера составляет 77 квадратных метров. Однако глава МВД при этом владеет двумя квартирами в Харькове, площадь одной из которых больше 650 квадратных метров, еще одной квартирой в Чугуеве. Также у Авакова большой земельный участок, и его супруга тоже владеет участком земли.