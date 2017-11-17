Сюмар прокомментировала задержание украинского журналиста в Беларуси

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В кулуарах Верховной Рады Украины глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар прокомментировала задержание в Беларуси украинского журналиста Шаройко, заявив, что Украина не должна допускать, чтобы украинских журналистов отслеживали и задерживали российские спецслужбы на территории других стран, о чем пишет replyua.net.Так, комментируя инцидент, Викторя Сюмар сказала: «Это задержание является типичным российским стилем, когда украинских журналистов просто отлавливают за шпионаж. Это доказывает в очередной раз, что на территории Беларуси работают и спецслужбы Российской Федерации. Также это показывает, что спецслужбы РБ имеют прямые контакты с Россией. Мы имеем невероятно много пленных украинцев, которые в настоящее время находятся в российских тюрьмах. Министерство иностранных дел должно сегодня активизировать все усилия для того, чтобы все-таки добиться освобождения и возвращения на Украину украинского журналиста. Все это уже в какой раз доказывает, что авторитарный белорусский режим является чрезмерно зависимым от Кремля. Также в этом случае нужно понимать, что Беларусь под сферой влияния России и, вряд ли, условия там соответствуют свободе слова и нормальной незаангажированной работе сотрудников прессы».