Гройсман: «Президент должен отреагировать на ситуацию в Закарпатской области»

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, заявил о том, что обратится к Петру Порошенко с просьбой повлиять на ситуацию в Закарпатской области, которая связана с сепаратизмом.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, об этом Гройсман рассказал нардепу Игорю Лапину, который спросил о флагах чужих государств, появившихся на административных зданиях в Закарпатской области. Кроме того, Гройсман ответил на вопрос об автономии заграничных венгров. «Что касается заявлений правительств других стран, то могу сказать, что мы – толерантная демократическая страна, и полностью обеспечиваем права нацменьшинств. Но нужно помнить, что мы – Украина, наш язык – украинский, и его нужно уважать. Нельзя с нами разговаривать в тоне шантажа», - подчеркнул премьер.
Относительно флагов других стран Гройсман отметил, что обратится к Порошенко, чтобы он проследил за этой ситуацией и отреагировал, если будут найдены доказательства сепаратизма.