В НАПК увидели нарушения закона в действиях Кличко

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В пресс-службе Национального агентства по предупреждению коррупции сообщили, что НАПК внесло предписание о нарушении антикоррупционных законов со стороны подчиненных городского головы Киева Виталия Кличко, о чем пишет repleua.net.Так, в пресс-службе ведомства отметили: «НАПК внесло предписание о нарушении мэром Киева Виталием Кличко требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также других нарушений закона». В это же время в пресс-службе отметили, что в данном случае «речь идет о нарушении требований части 1 статьи 36 закона о предотвращении коррупции начальником управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции аппарата исполнительного органа Киевского городского совета Сергеем Красюком, которые не передал принадлежащие ему корпортативные права в управление другому лицу на протяжении тридцати дней после назначения на должность».Имея цель устранить выявленные нарушения, Национальное агентство по предупреждению коррупции требует выполнить служебное расследование и привлечь к ответственности виновное лицо. В пресс-службе отметили: «За невыполнение этого предписания руководитель органа, компании, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП».