В БПП озвучили имена претендентов на должность главы Нацбанка

В ходе интервью журналистам сегодня, 17 ноября, в украинской столице, народный депутат Игорь Кононенко, являющийся заместителем руководителя пропрезидентской фракции «Блок Петра Порошенко», заявил, что среди претендентов на должность председателя Национального банка Украины рассматривают несколько кандидатур, передает replyua.net. Отмечается, что среди них – исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий и председатель правления «Райффайзен банк Аваль» Владимир Лавренчук.
«Что касается Национального банка. Проводятся консультации. По информации на сегодняшний день есть несколько кандидатур. В перечне тех, о которых говорят больше всех – исполняющий обязанности главы Нацбанка Смолий и господин Лавренчук», — пояснил Игорь Кононенко. Народный избранник добавил, что консультации проводятся при участии президента. «Будем надеяться, что до конца года консультации завершаться… и будет внесена кандидатура в зал, и у нас будет возможность проголосовать», — добавил он.
Стоит напомнить, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке 10 апреля 2017 года.