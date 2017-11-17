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Арсен Аваков о «деле рюкзаков»: «я буду требовать извинений от всех»

Арсен Аваков о «деле рюкзаков»: «я буду требовать извинений от всех»Председатель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков во время трансляции телепрограммы «Право на власть» на «1+1», комментируя «дело рюкзаков Авакова» заявил, что его сын не сделал никаких противозаконны действий, о чем пишет replyua.net.

В это же время Арсен Аваков заявил: «Я горжусь своим сыном. Мой сын ничего такого не сделал, за что мне могло бы быть стыдно. А вся та предложенная манипуляция, она в суде будет обратно доказана». Также, по словам министра МВД Украины, он намерен «от всех требовать извинений».

Как сообщалось ранее, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины после обысков, проведенных 31 октября 2017 года в рамках расследования по делу о «рюкзаках Авакова», задержали Авакова-младшего, а также Чеботаря. Еще ранее, в 2016-м СМИ сообщали, что экс-заместителя Арсена Авакова Сергей Чеботарь и сын главного полицейского страны Александр являются фигурантами уголовного дела по факту закупки шести тысяч рюкзаков по завышенной цене. Эти самые рюкзаки были закуплены Министерством внутренних дел Украины в конце 2014-го – начале 2015 года для Национальной гвардии Украины.
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