Гройсман просит Венгрию не разговаривать с Украиной языком шантажа

«Я об этом уже говорил много раз: наша страна толерантная и демократичная. Мы целиком поддерживаем и обеспечиваем права национальных меньшинств. Однако нужно понимать, что это Украина и наш родной язык — украинский. И абсолютно все украинские граждане обязаны им владеть. Мы никому не позволим, как большое европейское 45-миллионное государство, разговаривать с нами в тоне шантажа», — отметил он. Владимир Гройсман добавил, что такую позицию должны отстаивать все члены власти: для Верховной Рады, президента и Кабинета министров. В свою очередь он пообещал всеми способами отстаивать ее.
«Мы дружные, демократические, но уважайте нас, поскольку мы уважаем всех других наших друзей, партнёров и соседей», — завершил Гройсман свое обращение. Напомним, что ранее глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что принятая реформа образования поможет вернуть украинский язык украинцам, а также защитит национальные меньшинства.