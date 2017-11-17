Донбасс получил от «Газпрома» 1,5 миллиарда кубометров газа

За первые девять месяцев текущего года российский «Газпром» поставил в восточные регионы Украины около 1,5 миллиардов кубометров природного газа. Как информирует replyua.net, с отчетом российской компании ознакомился УНИАН.
Отмечается, что в разделе поставок в страны СНГ указано, что в Украину за этот период компания поставила 1,575 миллиардов кубометров газа, хотя НАК Нафтогаз Украины перестал закупать российский газ еще в ноябре 2015 года. С того времени прошло уже семьсот дней – именно столько Украина существует без российского топлива. За это время проблем со снабжением ресурсами потребителей в нашей стране практически не возникало.
Украина теперь импортирует топливо из стран Европейского Союза, и за те семьсот дней без газа из РФ наша страна импортировала из Евросоюза порядка 22,7 миллиардов кубометров голубого топлива. Что касается поставок на оккупированные территории Донбасса, которые осуществляет «Газпром», они являются незаконными.