Политолог: Гройсман аплодирует, нардепы голосуют. Кто так говорил про неэффективную Верховную Раду и досрочные выборы?

Как передает replyua.net, в Верховной Раде вчера был какой-то удивительно плодотворный день. Депутаты 312 голосами приняли важный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования».
Комментируя закон, политолог Виктор Уколов в своем блоге отметил, все это длиннющие название га самом деле – о запрете «маски-шоу» на предприятиях, о видеофиксации обысков и об изъятии только копий документации и информации, а не оригиналов и носителей, что делает невозможным работу предприятия. Это собственно тот законопроект, который представил Гройсман на прошлой неделе и буквально на следующий день Кабмин подал в Верховную Раду на рассмотрение. Оперативность депутатов произвела положительное впечатление. Они действительно в кратчайшие сроки защитили предпринимателей и производства.
По словам политолога, остается надеяться, что бюджет-2018 Верховная Рада примет так же оперативно: премьер заявил, что рассчитывает до 10 декабря уже иметь основания для начала экономических операция по подготовке к январским выплатам уже по новому бюджету.