В Беларуси задержали и обвинили журналиста из Украины в шпионаже

В своем сообщении Аласания написал: «Задержан собкор UA:Украинское Радио в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко. По имеющейся у нас пока неофициальной информации в Беларуси, задержанному украинцу предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинения в шпионаже». Также Зураб Аласания отметил, что в настоящее время посольство Беларуси уклоняется от официальных ответов на запрос украинской стороны.
Ранее уже сообщалось, что в Республике Беларусь при непонятных обстоятельствах исчез сын члена общественной Рады Государственной пограничной службы Украины Игоря Гриба – Павел, которому исполнилось всего 19 лет. По утверждениям отца, Федеральная служба безопасности Российской Федерации выманила Гриба в Гомель под видом встречи с девушкой, после чего было произведено задержание. Позже стало известно, что Павел Гриб находится в СИЗО Краснодара. Ему было объявлено об обвинении в терроризме.