Дипломат назвал приоритетные страны, с которыми Украине важно усилить сотрудничество

История с так называемой блокировкой Венгрией всех инициатив Украины в рамках ЕС и НАТО учит нас тому, что Украина не должна концентрировать все свои дипломатические усилия эксклюзивно на интеграции в ЕС и НАТО и сотрудничестве с международными организациями, потому что в любой момент из-за прихоти какого-то недальновидного, коррумпированного или элементарно неразумного влиятельного политика или какой-то безответственной популистской или прокремлевской партии интеграция будет заблокирована. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский дипломат Вадим Трюхан.
По его мнению, архиважным направлением во внешней политике Украины на ближайшие 5-10 лет должна стать институционализация двустороннего сотрудничества с теми государствами, национальные интересы которых совпадают с украинскими и где имеются значительные украинские диаспоры. Такими приоритетными странами должны стать Канада, США, Литва, Польша, Турция, Великобритания, Румыния, Болгария, Грузия, Молдова, Беларусь, Китай, Израиль, Саудовская Аравия и этот список не является исчерпывающим, всего таких стран не менее 30.
Дипломат отмечает, что приоритетные задачи – это заключение соглашений о взаимопомощи в случае вооруженной агрессии, о военно-техническом сотрудничестве, о свободной торговле, о льготном кредитовании. Если мы осилим эту задачу, то избавимся от зависимости наших заклятых «друзей», станем сильнее и желанными партнерами для остального мира.