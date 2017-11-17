НАБУ: против Луценко открыто уголовное дело по факту незаконного обогащения

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Спикер Национального антикоррупционного бюро Украины Светлана Олифира сообщила, что НАБУ начало уголовное производство в отношении председателя Генеральной прокуратуры Украины по факту возможного незаконного обогащения, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Українські новини».В соответствии со словами спикера НАБУ, расследование было начато 30 октября во исполнение решения суда. Дело было заведено по части третьей статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины – «Незаконное обогащение, если его предметом была неправомерная выгода в крупных размерах». Как известно, санкции такой статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Примечательно, что о подозрении пока никому не сообщалось.Напомним, буквально накануне сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины возбудила против директора НАБУ Артема Сытника уголовное дело в результате того, что последний якобы предал огласке данные следствия.