Главу Минюста взяли под охрану

Министра юстиции Украины Павла Петренко взяли под охрану. Как передает replyua.net, такое заявление сам высокопоставленный чиновник озвучил в прямом эфире телеканала «112.Украина». С его слов, после того, как была запущена система электронного декларирования, большое количество судьей уволилось, и затем начали поступать «приветы» и сообщения на тему «вас не любят, господин министр». «До последнего времени у меня не было охранников, а сейчас со мной один человек. С этим невозможно научиться жить», - сказал Петренко, добавив, что его очень сложно запугать.
Министр юстиции добавил, что в его адрес поступали угрозы физической расправы, когда три года назад Минюст внес изменения в процедуру продажи арестованного имущества и отстранил от нее компанию, контроль над которой осуществлял сын экс-президента Виктора Януковича.
«Наше решение заключалось в том, что так не будет. Мы отменили тот порядок, внедрили систему электронной продажи арестованного имущества. Три месяца назад на меня осуществлялись жесткие информационные атаки, передавали «приветы» от разных «товарищей» — «смотри, тебе ходить по городу и жить», говорю: «я готов спокойно ходить по городу и жить, я все правильно делаю», — рассказал Петренко.