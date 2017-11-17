Хлеб в Украине подорожает на 20 процентов

Иван Томич, глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев, заявил о том, что в Украине подорожает хлеб на 20-26 процентов, однако его стоимость будет повышаться постепенно, передает replyua.net со ссылкой на ГолосUA. По словам Томича, ежемесячно цены будут подниматься примерно на два процента.
«Относительно хлеба и хлебобулочных изделий, на протяжении года они подорожают на 20-26%. Стоимость хлеба будет расти постепенно – ежемесячно в пределах 1,7- 2%. Хотя основное подорожание будет происходить в три этапа», - подчеркнул эксперт. По его словам, на повышение цен повлияют сразу несколько факторов. Одной из причин подорожания станет экспорт зерна, поскольку его стоимость зависит только от внешнего рынка.
«Второй фактор – заработная плата, энергоносители и транспорт. Даже если в следующем году мы собираем 80 миллионов тонн хлеба, то 2018 году хлебобулочные изделия все равно подорожают», - добавил Томич. Напомним, что в текущем году хлеб стал одним из тех продуктов, который дорожал в Украине очень быстрыми темпами.