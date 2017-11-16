Верховная Рада предлагает отменить 8 марта и перенос выходных на понедельник

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко считает, что нужно отменить выходной 8 марта, а также перенос праздничных дней с выходных на понедельник, передает replyua.net. Как известно, сегодня, 16 ноября, парламентарии поддержали решение сделать Католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря, выходным, зато 2 мая стало рабочим днем. На своей странице в соцсети в Faсebook политик отметила, что депутаты сделали правильный выбор. Однако, несмотря на это, нужно отменить ряд праздников.
«Я думаю, что нам нужно отменить как выходной 8 марта, это День международной солидарности женщин, и он должен быть Днем нашей солидарности, а не «днем гвоздик». Я также полностью солидарен с позицией И. Грынива о целесообразности отменить нормы о переносе праздничных дней с выходных на понедельник», - заявила Геращенко.
Парламентарий считает, что государство со слабой экономикой, в котором продолжаются военные действия, не может себе позволить «роскошь 100 дней из 365 гулять». «У нас есть День Отца, День Матери, много профессиональных праздников, но не обязательно все делать выходным»,– резюмировала депутат.