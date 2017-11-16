На Закарпатье задержан владелец «частной границы» с Венгрией Горват Аттила

Как информирует replyua.net, издание также сообщило, что кроме «Доки» был задержан и руководитель районного отделения Государственного геокадастра в Берегово. В свою очередь информагентство «УНН», ссылаясь на сообщение военного прокурора Западного региона Олега Сенюка, сообщает о массовых обысках у возможных захватчиков земель приграничной полосы в Закарпатской области.
В частности он рассказал: «Сотрудники военной прокуратуры Западного региона совместно с ГПСУ в настоящее время осуществляют обыски в рамках расследования уголовного производства. Целью таких мероприятий является документирование незаконной деятельности организованной группы, которая имеет отношение к противоправному отчуждению земель пограничной полосы, а также которая занимается организацией противозаконного обращения особо опасных наркотических средств, как на территории Украины, так и за ее пределами с использованием этих земельных участков, которые были приближены к пограничной зоне».