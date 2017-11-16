«Все страны должны понять, что Россия врет в промышленном масштабе», - Климкин

Павел Климкин, глава внешнеполитического ведомства Украины, заявил о том, что все государства мира уже должны понять, что РФ врет в промышленном масштабе, и всем странам нужно объединиться перед той угрозой, которая исходит от Кремля, информирует replyua.net со ссылкой на Mail Online.
«Мы должны, наконец, проснуться и объединиться против этой империалистической нео-красной угрозы, которую нынешняя кремлевская администрация создает для свободного мира. Наряду с танками и пушками и вмешательством в выборы, это природа российской гибридной войны, которая ведется сегодня на Западе», - заявил глава МИД.
Он также отметил, что предупреждает всех после заявления Терезы Мэй, премьер-министра Великобритании, которая подчеркнула, что Россия попыталась подорвать свободные общества и посеять раздор в западных странах. По словам министра, Украина и сама уже пострадала от кибератак российских хакеров, и Киев рад услышать заявление от Мэй, которая подвергает критике Россию за использование информации в качестве оружия.