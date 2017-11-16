Объемы легального алкоголя в Украине сократились в 3,5 раза

Объемы продажи легального алкоголя в Украине продолжают сокращаться. И эксперты считают, что это связано с низкой покупательной способностью украинцев, которые теперь предпочитают покупать дешевый контрафактный алкоголь. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Голос.UA, об этом рассказал Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.
«Сейчас действительно очень просел рынок легального алкоголя. Эта тенденция системна и наблюдается каждый год. Причем рынок акцизного алкоголя деградирует не за счет того, что люди стали меньше потреблять алкоголя (что было бы, конечно, хорошо) вообще, а за счет того, что стали меньше потреблять легальной алкогольной продукции», - отметил эксперт. Дорошенко также заявил, что примерно 50 процентов алкогольной продукции, реализованной на украинском рынке, - это водка.
«Но что интересно, правительство, в июне опубликовало план приватизации на последующие три года — с 2018 по 2020 год. И «Укрспирта» там как не было, так и нет. А это означает, что очень выгодно иметь такую «корову». Поэтому, конечно же, мы будем видеть и дальше увеличение теневого рынка ровно потому, что это приносит достаточно большую прибыль не государству, а тем, кто этим занимается», - считает Дорошенко.